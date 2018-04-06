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|06.04.2018 06:06
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Резиденция расположена в 50 км от Красноярска на берегу Красноярского водохранилища на 235,5 га леса. Официально строится спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) для нужд ее дочерней компании — АО «Ванкорнефть». На строительство уже потрачено 8,87 млрд рублей (138 миллионов долларов, — прим. «Апострофа»).
Генподрядчик «Итал Инжиниринг Интернешнл» в портфолио на своем сайте назвал главный дом «частным жилым домом в Сибири» площадью 2 880 кв. м. и выложил несколько эскизов.
Так, все северное крыло здания предназначено для размещения одного человека. Для господина в доме планируется отдельная спальня с гардеробной и балконом. В этом же крыле располагается студия с большим столом на 10 человек и барной стойкой. А между спальней и студией — ванная комната с джакузи.
Кроме того, судя по документам, планируется построить большой административный блок и не одну вертолетную площадку, а две — на три посадочных места. Что касается средств безопасности, в каждом здании была предусмотрена охранная сигнализация, даже в часовне, и планировался дом охраны в три этажа.
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