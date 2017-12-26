В последние дни в Альпах сошли три разные лавины, заявили в полиции
Швейцарии. В Альпах в последние дни погибли три человека Фото: ЕРА
В последние дни в Альпах сошли три разные лавины, уточнили в
полиции.23 декабря жертвой стихии стал человек, совершавший
восхождение на вершину высотой 2700 метров в районе Сент-Люк. Утром
25 декабря в южном кантоне Уоллис погиб мужчина, катавшийся на
лыжах рядом с горой Ховардхорн. Также найден мертвым турист,
пропавший без вести 23 декабря.
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