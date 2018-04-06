Серебряный призер Олимпийских игр-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал решение Министерства спорта Украины отказаться от участия отечественных атлетов в соревнованиях в России.

Спортсмен рассказал, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске, она может не попасть на чемпионат мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию,передает со ссылкой на .

"Готовились год до чемпионата Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация ... Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился длительное время.

У нас немного другая система - не рейтинговая, как в фехтовании или биатлоне. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо - теряется целый год. Поэтому мы можем не попасть на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная, на самом деле. Пока следим за ее развитием ", - цитирует Беленюк XSPORT.

2017-й год Жан пропустил все главные соревнования, между которых чемпионат Европы и чемпионат мира. Последним турниром для Беленюк стал июньский чемпионат Украины, где он в финале проиграл Александру Шишманова.

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