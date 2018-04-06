«КП» в Украине» на собственном опыте выяснила: некоторые врачи увиливают от подписания договоров с пациентами. Для этого медики используют расхожие «отмазки». Все они незаконны.

«Вы не на моем участке»

На самом деле: врач не имеет права отказать пациенту на основании регистрации последнего в другом районе или даже в другом городе.

Совет: для начала решите для себя, так ли нужен именно этот врач. А после цитируйте приказ МОЗ №503 от 19 марта 2018 года — «Порядок выбора врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь». В частности, пункт II. 1, в котором говорится, что пациент имеет право выбирать врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь, независимо от зарегистрированного места проживания пациента.

Не помогает? Идите к главврачу. Снова напрасно? Обращайтесь в местное управление охраны здоровья с заявлением на имя руководителя или же непосредственно в МОЗ.

«Приезжать на дом буду за деньги»

Этим обычно пугают как раз тех, кто «не на участке доктора».

На самом деле: требование врача оплачивать визиты на дом незаконны. Работу семейного доктора оплачивает бюджет.

Но важно! Решение, ехать к пациенту на дом или же нет, принимает сам врач.

«Я уже всех набрал»

Единственное законное право отказа. Максимальное количество пациентов для терапевта 2000 человек, для педиатра — 900, для семейного врача — 1800.

Совет: в начале кампании практически исключены случаи, когда один или все врачи уже набрали максимальное количество пациентов. Обращайтесь к главврачу, который подтвердит или опровергнет информацию о количестве пациентов у каждого конкретного врача. Если это не помогает, жалуйтесь в местное управление охраны здоровья или же непосредственно в МОЗ.

«Мы не подключены к системе»

Это может быть и правдой, не все медучреждения еще успели подключится.

зайдите на сайт portal.ehealth-ukraine.org и проверьте, есть ли выбранное заведение в списке. Если нет — можно просто подождать, когда медучреждение подключат.

Часто задаваемые вопросы

1. Что входит в прямые обязанности семейного врача?

Семейный врач, педиатр или терапевт диагностирует и лечит самые распространенные болезни, травмы, отравления, патологические состояния. Назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно получить препараты по программе реимбурсации стоимости лекарств, оформлять справки, больничные. Ведет пациентов с хроническими заболеваниями. Направляет пациента для предоставления ему вторичной медицинской помощи к другим специалистам. Проводит профилактику, вакцинацию, осмотры своих пациентов. Может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком согласно возрастным особенностям и потребностям. Предоставляет услуги палиативной помощи — оценивает степень боли, назначает и выписывает рецепты на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевых синдромов.

2. Можно ли подписать декларацию с врачом из частной клинике?

Только в том случае, если клиника участвует в программе «Врач для каждой семьи». В противном случае — нет.

3. Как быть тем, кто переезжать на несколько месяцев в другой город? Например в командировку?

Пациенты смогут получать консультации своего семейного врача по телефону. Если же есть необходимость, то можно подписать декларацию с врачом из другого города.

4. А если я не подпишу?

У процесса выбора семейного доктора нет конечной даты. Если вы заболеете и придете в поликлинику, то договор с вами подпишут на месте.

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