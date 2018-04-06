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Клип «Despacito» побил абсолютный рекорд YouTube, набрав более 5 миллиардов просмотров
06.04.2018 06:30
Клип «Despacito» побил абсолютный рекорд YouTube, набрав более 5 миллиардов просмотров Зажигательный латиноамериканский клип стал первым роликом в истории YouTube с таким количеством просмотров. Клип на песню Despacito пуэрто-риканского певца Луиса Фонси и рэпера Daddy Yanke набрал более пяти миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.

Despacito стал покорять мир в 2017 году. К августу он уже стал самым популярным роликом на видеохостинге, набрав три миллиарда просмотров. В среднем клип смотрят 14,63 миллион раз в день, а рекордный показатель был зафиксирован 5 августа – 25,79 миллионов просмотров.

Речь идет о первоначальной версии Despacito, в записи которого не участвовал канадский исполнитель Джастин Бибер. Его рэмикс набрал менее восьми миллионов просмотров.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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