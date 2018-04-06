Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что генпрокурору Юрию Луценко отменили американскую визу и сняли с самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Мои источники, близкие к американской администрации, окончательно подтвердили, что Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Так что он в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии).

Те же источники мне подтвердили, что иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко - Грановского, дети которого имеют американские паспорта", - написал Саакашвили.

Также он добавил, что помогает своим друзьям в США "активно искать спрятанные Порошенко миллиарды".

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