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В Украину 6 апреля придут кратковременные дожди и грозы, но на Пасху ожидается солнечная погода – синоптик
06.04.2018 06:31
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди пройдут в западных и центральных областях Украины. На Пасху в Украине потеплеет до +18° Фото: Наталка Діденко / Facebook По ее прогнозу, сегодня кратковременные дожди, кое-где с грозами, пройдут в западных и центральных областях. В этих регионах температура опустится до +9°. На остальной территории Украины – до +20° градусов.7 апреля в стране наладится теплая, солнечная погода. В ночь на Пасху, 8 апреля, температура воздуха упадет до +6°, но днем поднимется до +18°, уточнила синоптик на сайте Opinion.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2030217043674930

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