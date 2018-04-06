По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди пройдут в западных и
центральных областях Украины. На Пасху в Украине потеплеет до +18°
Фото: Наталка Діденко / Facebook По ее прогнозу, сегодня
кратковременные дожди, кое-где с грозами, пройдут в западных и
центральных областях. В этих регионах температура опустится до +9°.
На остальной территории Украины – до +20° градусов.7 апреля в
стране наладится теплая, солнечная погода. В ночь на Пасху, 8
апреля, температура воздуха упадет до +6°, но днем поднимется до
+18°, уточнила синоптик на сайте Opinion.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2030217043674930
Сводка.нет - Новости Украины и Мира