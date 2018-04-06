Россия жила и живет в большой бедности.Об этом сказал первый президент ,передает со ссылкой на .

"Учась в Академии общественных наук при ЦК КПСС, мне пришлось попутешествовать некоторыми регионами России, вплоть до Урала. Я такой бедноты, как там, в жизни своей не видел. Приходишь в магазин, а там тюлька и водка, и люди все ходят пьяные. Спрашиваешь их, как живете, а они отвечают, что прекрасно. Понимаете?

Такая философия позволяет власти, в данном случае Кремлю, действовать так, как они хотят", - рассказал он.

"Философия России сейчас состоит в чем? В каждом россиянине живет Путин, а в Путине живет частичка каждого россиянина. И они взаимодействуют. То, что хочет Россия - делает Путин. То что делает Путин - поддерживается подавляющим большинством россиян.

Так сложилась история России, она кроме давления и покорения, других отношений с соседями не знает. Россия воюет веками. И для россиянина главное - величие родины. Это отразилось даже в песнях. "Жила бы страна родная, и нету других забот", "Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет. И грустную песню заводит, о семье что-то поэт", - пояснил Кравчук.

"Россия будет каркать "вороной", чтобы вы ни делали, если ей не заткнуть рот. Я против силы, но экономические и дипломатические санкции могут повлиять, если это делать вместе. И мы внутри страны едиными должны быть", - отметил первый президент.

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