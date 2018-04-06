Гибели Христа предшествовали дни и часы страшных мучений, причем не только физических, но и духовных, следовательно в Евангелиях они так и называются – Страсти Христовы.

До выноса Плащаницы, это примерно три часа дня, нельзя есть никакую пищу, а отдельно прилежные христиане не пили даже воду.

Наши предки в Страстную пятницу старались вести себя тихо, запрещалось веселиться, смеяться. Считалось, что если нарушить этот запрет, то весь будущий год человек проведет в слезах. А если на Страстную пятницу человек не возьмет ни капли воды в рот, то потом на протяжении только года ему никакое питье не причинит вреда.

Нельзя было резать хлеб, строжайше запрещалось стирать, шить, делать уборку в доме, работы в поле и на огороде. Позволялось только сажать петрушку, так как предки верили, она даст двойной урожай. Но сеять надо было ее не прикасаясь к земле острыми и металлическими предметами.

В Страстную пятницу разрешалось принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть – это приносит материальное благополучие, удачу и веселье. А если испечь в этот день хлеб, то он был способен исцелить от всех болезней и вообще не заплесневеть.

Также молодые матери верили, что если малыша от груди отлучить именно в Страстную пятницу, то он перенесет это безболезненно и в дальнейшем будет расти крепким и здоровым.

Что касается погоды, то считалось – если в этот день небо звездное, то будет хороший урожай зерновых, а если пасмурно, нужно готовиться к неурожаю.

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