По словам директора "Спецтехноэкспорта", в основном в ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря

Об этом в интервью рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, сообщает "Радио Свобода".

"В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы - 100 мм и 152 мм - это то, что с неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, но так - мы это поставляем" , - рассказал Барбул, отметив, что речь идет о поставках из по меньшей мере пяти восточноевропейских стран.

Он также подтвердил, что в этом году в Украину уже поступало летальное оружие из США - партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.

В интервью "Голос Америки" Ричард Вендивер, руководитель компании AirTronic USA, которая производит гранатометы, рассказал, что PSRL-1 преобладает советский аналог по техническим параметрам. В частности, дальность эффективной стрельбы у него выросла от 300 до 800 метров.

"Здесь есть планка Пикатини, которая позволяет устанавливать различные виды прицелов. Мы изменили дизайн пускового устройства, чтобы им было удобнее пользоваться. Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов" , - рассказал Вендивер.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальное оборонительное оружие .