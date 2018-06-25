К пыткам украинцев на Донбассе были причастны преимущественно кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Правоохранители нашли 3224 без вести пропавших на Донбассе с 2014 года Фото: ЕРА По его словам, все собранные сведения будут переданы послам иностранных государств, СБУ готова предоставить любую информацию международным организациям, которые хотят донести миру правду о преступлениях России."Мы собрали свидетельства 435 узников, которые находились в "лагерях смерти", – сказал глава СБУ.Грицак добавил, что только у СБУ есть свидетельства почти тысячи граждан, которые подвергались пыткам, при этом свидетельства 435 украинцев изданы в виде сборника, представленного дипломатам и представителям международных организаций.Он напомнил, что с 2014 года начал работу объединенный центр по координации и поиску без вести пропавших лиц на Донбассе."Всего в результате действий этого центра нам удалось найти 3224 человека… Мы видели много ужасов, когда забирали наших ребят. Побитых, порезанных, с поломанными фалангами пальцев рук, которые дробили им плоскогубцами", – рассказал Грицак.Он подчеркнул, что к пыткам на Донбассе были причастны преимущественно кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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