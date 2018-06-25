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Грицак: Мы собрали свидетельства 435 узников, которые находились в лагерях смерти на Донбассе
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25.06.2018 11:56
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К пыткам украинцев на Донбассе были причастны преимущественно
кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации, заявил глава
Службы безопасности Украины Василий Грицак. Правоохранители нашли
3224 без вести пропавших на Донбассе с 2014 года Фото: ЕРА По его
словам, все собранные сведения будут переданы послам иностранных
государств, СБУ готова предоставить любую информацию международным
организациям, которые хотят донести миру правду о преступлениях
России."Мы собрали свидетельства 435 узников, которые находились в
"лагерях смерти", – сказал глава СБУ.Грицак добавил, что
только у СБУ есть свидетельства почти тысячи граждан, которые
подвергались пыткам, при этом свидетельства 435 украинцев изданы в
виде сборника, представленного дипломатам и представителям
международных организаций.Он напомнил, что с 2014 года начал работу
объединенный центр по координации и поиску без вести пропавших лиц
на Донбассе."Всего в результате действий этого центра нам удалось
найти 3224 человека… Мы видели много ужасов, когда забирали наших
ребят. Побитых, порезанных, с поломанными фалангами пальцев рук,
которые дробили им плоскогубцами", – рассказал Грицак.Он
подчеркнул, что к пыткам на Донбассе были причастны преимущественно
кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации.Вооруженный
конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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