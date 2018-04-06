Сегодня в Украине в западных областях небольшой дождь, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный; температура ночью 5-10° тепла, днем ​​9-14°. На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем ​​небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°, на побережье морей 10-12°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ветер южный, с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

В дневные часы температура воздуха в большинстве областей составит 11-17 градусов тепла, на западе Украины 9-13 градусов тепла.

В западных областях пройдут дожди, кое-где с грозами. Температура воздуха днем ​​9-13 градусов тепла.

В северных областях — без существенных осадков, вечером на Житомирщине и Киевщине кое-где дождь. Температура воздуха днем ​​11-15 градусов тепла.

В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​12-17 градусов тепла.

В центральной части ожидается сухая солнечная погода, в Винницкой вечером — дождь. Температура воздуха днем ​​12-17 градусов тепла.

На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​14-19 градусов тепла.

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