|Сегодня в Украине ожидается дождливая погода
|06.04.2018 06:43
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Сегодня в Украине в западных областях небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье умеренный; температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°. На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на побережье морей 10-12°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер южный, с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.
В дневные часы температура воздуха в большинстве областей составит 11-17 градусов тепла, на западе Украины 9-13 градусов тепла.
В западных областях пройдут дожди, кое-где с грозами. Температура воздуха днем 9-13 градусов тепла.
В северных областях — без существенных осадков, вечером на Житомирщине и Киевщине кое-где дождь. Температура воздуха днем 11-15 градусов тепла.
В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла.
В центральной части ожидается сухая солнечная погода, в Винницкой вечером — дождь. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла.