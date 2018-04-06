Соответствующее письмо подписали более трех тысяч работников. Об этом сообщили The New YorkTimes.

Речь идет о программе Пентагона под названием Project Maven. Суть в том, что для повышения точности ударов Минобороны планирует использовать алгоритмы анализа изображений. В Google же опасаются, что их технологии задействуют в военных целях.

— Мы считаем, что Google не следует заниматься бизнесом, связанным с войной. Поэтому мы просим компанию закрыть Project Maven, — сказано в письме.

Подобная перспектива не понравилась многим сотрудникам компании. Руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин убеждает работников, что технологии компании не будут использоваться для управления дронами.

— Создание этой технологии для содействия правительству США в наблюдении за боевыми целями, которое может привести и к гибели людей, неприемлемо, — говорится в тексте письма.

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