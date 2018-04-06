Британская газета The Times в пятницу, 6 апреля, сообщила, что вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могли произвести в Саратовской области России.

Ссылаясь на данные разведки, The Times пишет, что газ "Новичок" был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

Представители британских разведывательных агентств обнародовали данные на специальном совещании союзников Соединенного Королевства.

Целью совещания было "убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва" и что "химическое вещество "Новичок" было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта и до сих пор находятся в больнице.

Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россия обвинила зарубежные спецслужбы в отравлении Скрипалей.

Как сообщал news24ua, 5 апреля дочь экс-ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в британском Солсбери, заявила, что идет на поправку.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявлении отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль о состоянии ее отца.

Ранее телеканал "Россия 1" обнародовал разговор дочери бывшего офицера ГРУ со своей сестрой, в ходе которой Юлия Скрипаль заявила, что у ее отца "все нормально, (он — прим.ред.) сейчас отдыхает, спит".

"На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер-министр (Великобритании — прим.ред.) Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?", — написал парламентарий в микроблоге Twitter.

Представители России и Великобритании обменялись в ООН цитатами из произведений британского писателя Льюиса Кэррола, написанных в жанре литературы абсурда.

Российский постпред Василий Небензя в ходе выступления в Совете безопасности часто называл обвинения против России по делу об отравлении отца и дочери Скрипалей "театром абсурда".

В своем ответном слове он продемонстрировал собравшимся книгу Кэррола "Алиса в стране чудес" и зачитал отрывок о суде над одним из персонажей сказки — Валетом.

В частности, Валет отрицает, что писал некое письмо, вокруг которого идет разбирательство, добавляя, что у письма и подписи нет.

Председательствующий на суде Король заявляет в ответ: "Тем хуже для вас, если подписи нет. Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек".



В свою очередь, Королева призывает присяжных сначала вынести приговор, а потом уже совещаться. Этот отрывок Небензя назвал "очень релевантным".

В ответ представитель Великобритании Карен Пирс процитировала "Алису в Зазеркалье", где Белая Королева заявляет, что "иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное".

"Думаю, эта цитата подходит моему российскому коллеге лучше всего", — добавила Пирс.

Дипломаты использовали на этом заседании и другие отсылки к английской классике, например к телесериалу "Чисто английские убийства" на основе романов Кэролайн Грэм и к произведениям Артура Конан Дойла.

Издание Mirror со ссылкой на представителей британского министерства экологии рассказало о судьбе животных — двух котов и двух морских свинок — в доме отравленного Сергея Скрипаля.

Отмечается, что после инцидента ветеринары несколько дней не могли попасть в дом, следовательно две морские свинки погибли от обезвоживания. По данным СМИ, персидского кота нашли в тяжёлом состоянии, его пришлось усыпить. Всех трёх питомцев кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом. О судьбе второго кота не сообщается.

Напомним, ранее племянница Скрипаля Виктория рассказала, что в доме в Солсбери жили две кошки и две морские свинки. 5 апреля Посольство РФ в Лондоне отправило официальный требование в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии этих животных.

Отмечалось, что в контексте расследования важно знать о состоянии питомцев, чтобы лучше понимать, что случилось со Скрипалями.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира