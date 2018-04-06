Утверждение заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, что война между Россией и Украиной продолжается уже 300 лет, неправильное с точки зрения истории.

«С точки зрения истории, это заявление не имеет никакого смысла. Я понимаю еще как, может, метафора, потому что под войной понимается вооруженный конфликт. Если он имеет в виду противостояние, то да», – сказал в комментарии «Обозревателю» украинский историк Ярослав Грицак, информирует svodka.net.

По его словам, именно вооруженный конфликт с Россией Украина имела два раза, и продолжались они отнюдь не 300 лет. Отсутствие военных конфликтов историк считает одной из причин, почему Украина и Россия столь долгое время были между собой связаны.

Грицак считает, что многолетнее противостояние между Украиной и Россией происходит потому, что для России Украина является стратегически важной территорией

«И это не только о ресурсах, которых в Украине очень много, Россия также требует интеллектуальных ресурсов Украины, потому что Россия была и остается большой, но более отсталой», – говорит он.

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Но историк отмечает еще более важный фактор, который влияет на российско-украинские отношения.

«Россия считает, что Украина не просто является ее территорией, это сердце российской подлинности. Потому что для россиян, территория, откуда берется их история – это Киев, это крещение Руси. Поскольку россияне дальше продолжают видеть свою историю не в национальных терминах, а в религиозных и имперских, следовательно для них Украина – их ключевая территория», – объясняет он.

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