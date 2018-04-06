Организации Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея, поддерживающие выход региона из состава Испании, внесли залог в 75 тыс. евро за экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, чтобы политик мог выйти на свободу. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт Omnium Cultural.

Отмечается, что организации “произвели платеж в 75 тыс. евро в качестве залога” за бывшего лидера автономии. Соответствующая сумма была установлена ​​судом в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Инстанция вынесла постановление о взятии политика под арест с целью дальнейшей экстрадиции в Испанию, но приостановила его исполнение, позволив экс-главе каталонского правительства выйти на свободу при выполнении ряда условий.

Среди них внесение вышеупомянутого залога наличными, ценными бумагами или под поручительство, запрет покидать территорию ФРГ без разрешения прокуратуры, которая ведет дело. Однажды в неделю Пучдемон должен появляться в полиции Ноймюнстера, а также должен сообщать об изменении своего места нахождения в Германии.

Соратники Пучдемона уже поздравили его с данным развитием событий. В Twitter бывшего главы правительства, во время заключения вела его команда, появилась запись: “Увидимся завтра. Большое спасибо всем”.

Правительство Испании в свою очередь заверил, что уважает решение немецкого суда. Как сообщила газета El Pais, Мадрид уверен, что испанский судебная власть примет адекватные меры в связи с этими новыми обстоятельствами для обеспечения соблюдения законов страны.

Представитель суда Фраука Хольмер подчеркнула: в том случае, если Пучдемон будет выдан Испании, то испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в “подстрекательстве к бунту”, поскольку эта статья была сразу отклонена немецким судом как основание для экстрадиции. Прежде только, в законодательстве ФРГ нет такой статьи. В инстанции отметили, что можно было бы усмотреть признаки состава преступления по статье “госизмена”, но условием для выдачи было бы применение или призыв к насильственным действиям. Хотя Пучдемон и был одним из инициаторов и ярых сторонников референдума о независимости Каталонии, однако форма, масштабы и последствия столкновений, произошедших до и в день голосования, не оказали на испанское правительство такого давления, которое могло бы привести к его “капитуляции по отношению к требований преступников ”.

Между тем, предлагаемое Пучдемону обвинения в коррупции в форме “растраты госсредств” не исключает варианта развития событий, при котором он будет экстрадирован. Так что обвинителям, если они будут продолжать дело, в будущем придется сделать выговор именно на доказывании вины политика по статье “Растрата”.

“На неслыханный обвинению в „подстрекательстве к бунту“ тем самым поставлена ​​точка”, — подчеркнули адвокаты Пучдемона.

Следует отметить, что решение, принятое в Шлезвиг, подрывает всю конструкцию обвинений против каталонского политика.

Напомним, сторонники независимости Каталонии в региональном парламенте требуют, чтобы задержан в ФРГ Карлес Пучдемон снова занял пост главы автономии. Соответствующее символическую резолюцию каталонские депутаты от партий-поклонниц независимости приняли 28 марта.

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