Об этом в Facebook на странице сообщества «Батьки SOS» сообщила пользователь Алена Парфенова, прикрепив соответствующее видео.

«Мне прислали в приват. Написано, Киев, 320-я школа. Где правозащитники по правам человека», — прокомментировано видео.

На кадрах видно, как учительница толкнула парня в спину, после чего он упал. Затем женщина подняла ученика и выставила из класса. При этом неизвестно, что стало причиной такого поведения учительницы.

Пользователи сети резко осудили поступок учительницы, отметив, что она не имеет права так вести себя с детьми.

«Какой ужас», «Присмотритесь, он держится за ногу после падения. Ему больно», «Учитель не имеет права толкать и выгонять из класса», «Если человек на рабочем месте не может исполнять свои обязанности, то, обычно, меняет ее на ту, где сможет», «Тут сразу нужно убегать к директору за помощью», «Какое право учитель имеет его трогать?» — пишут комментаторы.

Однако многие люди встали на защиту педагога, предположив, что толчок был не настолько сильным и парень мог умышленно упасть. К тому же пользователи отмечают, что многие нынешние ученики не имеют уважения к старшим и ведут себя невоспитанно.

«Мне кажется или мальчишка сам падает и играет роль», «Учитель его едва ли коснулся», «Вы серьезно? Ученик на голову выше учителя, он спотыкается или падает до того, как к нему прикасаются», «Парнишка явно переигрывает», «А что учитель вправе сделать? Если такие вот ученики его матерят, унижают и т.д?» «Как много позволяют детям, это кошмар», — отмечают пользователи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира