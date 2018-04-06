Находящийся под арестом в московском изоляторе «Лефортово» Сергей Соколов, прежний руководитель службы охраны бизнесмена Бориса Березовского, признался в подготовке провокаций против Украины. Его письмо, в котором он просит прощения у всех, кто пострадал от его деятельности, находится в распоряжении издания РБК.

Адвокат Соколова подтвердил подлинность письма, информирует svodka.net.

Соколов раскаивается в том, что из-за «необдуманных действий» пострадала его девушка, гражданка Украины Дарья Мастикашева.

«В моей последней «работе», за которую я задержан, речь в том числе шла об откровенной фальсификации, откровенных провокациях и дискредитации Украинского государства», – написал экс-телохранитель, который в последние годы работал экспертом в российском центре «Аналитика и безопасность».

Работа против Украины, по его словам, велась «на деньги очень высокопоставленных заказчиков».

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Когда Мастикашеву задержали сотрудники СБУ, Соколов собирался ехать в Украину, чтобы дать показания в пользу своей гражданской жены. Однако, как говорится в письме, он не успел, так как его задержали российские спецслужбы.

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