Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро издал в четверг ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который ранее был признан виновным по делу о коррупции. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Globo.

Согласно документу, который был показан в эфире, Моро требует, чтобы прежний глава государства охотно сдался полиции в 17:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) 6 апреля. “Что касается осужденного экс-президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, в связи с уважением к должности, которую он занимал, предоставляю ему возможность охотно явиться в отделение Федеральной полиции в городе Куритиба (штат Парана на юге Бразилии) до 17:00 06.04.2018 с тем, чтобы выполнить этот ордер на арест”, — написал Моро. “Запрещается использование наручников при любых обстоятельствах”, — добавил он в документе.

В распоряжении об аресте также говорится, что Лула да Силва будет находиться в заранее подготовленной одиночной камере в отдалении от других заключенных с тем, чтобы сохранить его “моральную и физическую целостность”.

Напомним, большинство членов Федерального верховного суда Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, проголосовали за тюремное заключение для бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, которого обвиняют во взяточничестве. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

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