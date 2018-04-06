Они, в первую очередь, будут нацелены на олигархов, политиков и союзников российского президента, пишет The Wall Street Journal.

Таким образом Белый дом выполнит данное Конгрессу обещание о карательных мерах за вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году.

В то же время Bloomberg уточняет, что США планируют ввести новые санкции в отношении от 6-10 российских олигархов. Окончательное решение по числу россиян еще якобы не принято.

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