|США собирается ввести новые санкции против «элиты» России
|06.04.2018 07:00
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Они, в первую очередь, будут нацелены на олигархов, политиков и союзников российского президента, пишет The Wall Street Journal.
Таким образом Белый дом выполнит данное Конгрессу обещание о карательных мерах за вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году.
В то же время Bloomberg уточняет, что США планируют ввести новые санкции в отношении от 6-10 российских олигархов. Окончательное решение по числу россиян еще якобы не принято.
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