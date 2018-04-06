Известный ветеран антитеррористической операции на Донбассе Мартин Брест, который является автором шуточной сводки о ситуации в зоне АТО, уверен, что ВСУ в ближайшем будущем займут временно оккупированные Россией территории Украины.

Такой прогноз Мартин Брест опубликовал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«ЗСУ зайдет, кстати, и принесет с собою Наше государство, а с ним — все его плюсы и минусы. И можно долго рассказывать, как вот где-то лучше жить, где-то хуже, но одно скажу точно: ЗСУ принесет на Донбасс возможность детям получить документы украинца — официального гражданина официальной, *ать ее, страны с официальным, *ать его, безвизом и официальными вузами, дипломы которых признают везде, где ступала нога белого, *ать его, человека. Будущее детей, понимаешь. Все просто, и люди это понимают. А людей уже не *аебешь», — написал он.

svodka.net/

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