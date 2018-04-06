Итальянский бренд Caviar в честь приближающегося праздника Пасхи выпустил в России "пасхальные" X. Отделка гаджетов, по словам представителей компании, выполнена в стиле яиц Фаберже, пишет со ссылкой на .

По словам представителей бренда, первое яйцо, которое было создано Карлом Фаберже, являлось пасхальным сюрпризом. Создавалось оно по заказу императора Александра III для его жены Марии Федоровны.

"Пасхальный" X получил несколько вариантов отделки - для православных христиан (с ликом Иисуса Христа с иконы "Спас нерукотворный"), для католиков (с ликом Папы Римского Франциска), а также с государственным Гербом России.

Ранее сообщалось, что бренд Х в честь новой победы Владимира Путина на выборах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира