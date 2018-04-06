|В России выпустили люксовый iPhone X в честь Пасхи
|06.04.2018 07:08
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Итальянский бренд Caviar в честь приближающегося праздника Пасхи выпустил в России "пасхальные" X. Отделка гаджетов, по словам представителей компании, выполнена в стиле яиц Фаберже, пишет со ссылкой на .
По словам представителей бренда, первое яйцо, которое было создано Карлом Фаберже, являлось пасхальным сюрпризом. Создавалось оно по заказу императора Александра III для его жены Марии Федоровны.
"Пасхальный" X получил несколько вариантов отделки - для православных христиан (с ликом Иисуса Христа с иконы "Спас нерукотворный"), для католиков (с ликом Папы Римского Франциска), а также с государственным Гербом России.
Ранее сообщалось, что бренд Х в честь новой победы Владимира Путина на выборах.
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