«Следственный изолятор перезаполнен, не все заключенные обеспечены отдельным кроватью. В некоторых камерах заключенные спят по очереди. В то же время есть камеры с комфортными условиями содержания на 5-6 мест, в которых содержатся не более 2 человек», — приводит сообщение офиса омбудсмена «Радио Свобода«.

В свою очередь руководство Лукьяновского СИЗО объясняет проблемы изолятора отсутствием централизованного финансирования.

Отмечается, что в рамках реформы пенитенциарной службы в Украине планируют построить новые следственные изоляторы. Среди первых из устаревших зданий, которое отдадут в частные руки, должно стать Лукьяновское СИЗО. Старое здание киевского СИЗО построено в 1863 году. Планируется, что новое СИЗО, как и Лукьяновское, будет рассчитано на 2,5 тысячи человек.

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