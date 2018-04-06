Существует целый список причин, почему Британия считает Россию причастной к применению химического оружия в Солсбери, а также, почему употребляет термин «очень вероятно», когда речь идет об обвинениях в адрес Москвы.

С соответствующим заявлением выступила в четверг во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, передает собственный корреспондент Укринформа, информирует svodka.net.

«Очень вероятно, что Россия провела эту (химическую – ред.) атаку. Мы пришли к этому выводу, поскольку эксперты в Портон-Дауне (аккредитованной британской лаборатории – ред.) определили, какое химическое вещество использовалась – нервно-паралитическое вещество «Новачок», — отметила британский постпред.

Вторая причина, по ее словам, которая привела к выводам относительно России, это общее осознание того, «что Россия производила такое нервно-паралитическое вещество за последние десять лет и сохраняет такую возможность». Кроме того, известно, что в РФ изучались возможности убийств с помощью нервно-паралитических веществ, сказала Пирс.

«Третья причина – это история убийств на государственном уровне», — отметила британский дипломат. В этой связи она напомнила, что Россия рассматривает перебежчиков как первоочередную цель для убийства, о чем «открыто заявляют российские лидеры».

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По ее словам, таких причин очень много.

В то же время, Пирс объяснила, почему Лондон использует фразу «очень вероятно», когда обвиняет РФ в инциденте в Солсбери. «Мы применяем эту фразу, поскольку в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому это является отражением нашего судебного процесса – не нужно рассматривать это как любое сомнение в том плане, что Россия несет ответственность», — подчеркнула высокопоставленный дипломат.

Представитель Великобритании также отметила, что Россия распространяет различные выдуманные теории вокруг дела в Солсбери, «которых было насчитано нами, по меньшей мере, двадцать четыре».

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Она назвала расследование об отравлении в Солбсери «всеобъемлющим и сложным», подчеркнув, что в нем принимали участие 250 полицейских детективов при поддержке экспертов и специалистов в вопросах химического оружия. Они проверили 5 тыс. часов видеозаписей, 1,3 тыс. вещественных доказательств и опросили около 5 тыс. свидетелей. Полиция не зависит от правительства.

Пирс также подтвердил, что Британия получила требование РФ о консульском доступе к Юлии Скрипаль, которая начала выздоравливать. По ее словам, этот требование передан Скрипаль, которая сама будет принимать решение по этому разрешению.

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