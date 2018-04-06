Защита просила суд изменить меру пресечения, отмечая, что глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко не пытался скрыться, сотрудничал со следствием и предоставил всю документацию. Всех фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово арестовали на два месяца Фото: ЕРА Полозиненко на заседании не присутствовал, ему обеспечили видеосвязь. Защита просила суд изменить меру пресечения, отмечая, что Полозиненко не пытался скрыться, сотрудничал со следствием и предоставил всю документацию. По словам адвокатов, жена их подзащитного серьезно болеет, у нее инвалидность. Диагноз они не уточнили, поскольку в зале суда присутствовали журналисты. Защитники добавили, что у дочери Полозиненко также "серьезное заболевание".Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев, Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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