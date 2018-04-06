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Пожар в Кемерово. Суд оставил под стражей руководителя компании, обслуживающей пожарную сигнализацию ТЦ
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06.04.2018 07:11
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Защита просила суд изменить меру пресечения, отмечая, что глава
компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко не пытался
скрыться, сотрудничал со следствием и предоставил всю документацию.
Всех фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово арестовали на два
месяца Фото: ЕРА Полозиненко на заседании не присутствовал, ему
обеспечили видеосвязь. Защита просила суд изменить меру
пресечения, отмечая, что Полозиненко не пытался скрыться,
сотрудничал со следствием и предоставил всю документацию. По словам
адвокатов, жена их подзащитного серьезно болеет, у нее
инвалидность. Диагноз они не уточнили, поскольку в зале суда
присутствовали журналисты. Защитники добавили, что у дочери
Полозиненко также "серьезное заболевание".Пожар в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ
открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек:
управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду
Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово
арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей
невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев,
Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.
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