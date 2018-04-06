У депутата городского совета 45-летнего Олега Ващенко в среда, 4 апреля Новоград-Волынского Житомирской стреляли 5 раз.

"Одна пуля прошла навылет над правым легким ниже ключицы, вторая насквозь вышла через рот, а третья - осталась в теле", - говорит городской голова Виктор Весельский на пресс-конференции по этому поводу.

Ващенко сказал ему, что выплюнул одну пулю изо рта, передает со ссылкой на .Медики прибыли на место вызова через три минуты и доставили пострадавшего в больницу. Состояние Ващенко был тяжелым, он потерял много крови.

"В целом у пострадавшего сломана ключица, пневмоторакс правого легкого и сломанное ребро. Кроме того, медики не смогли вытащить пулю, которая остановилась близко позвоночника. Сообщается, что в Ващенко стреляли 5 раз, трижды попали. Вероятно, целились в сердце", - сообщил мэр .

Депутату сделали две операции. Еще одну делать позже, чтобы зафиксировать осколки сломанной ключицы.

С Ващенко была знакомая женщина. Когда он почувствовал, что у него стреляют, бросил ключи и крикнул ей: "Беги в подвал звони быстро, это не розыгрыш, в меня стреляют". Медики сообщили, что Ващенко в сознании, но состояние тяжелое.

5 ноября в центре Хмельницкого во время стрельбы ранили 5 человек.

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