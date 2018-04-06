Погода, Новости, загрузка...
Трамп до сих пор не назвал сроки вывода американских солдат из Сирии
06.04.2018 07:16
Трамп до сих пор не назвал сроки вывода американских солдат из Сирии «По сути, ничего не изменилось. Президент Трамп не обозначил никаких временных рамок для вывода американских военных из Сирии".

Несмотря на заявления президента Дональда Трампа, политика Соединенных Штатов по Сирии никак не изменилась, заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи. Дело в том, что Трамп никак не назвал время, в течение которого войска США должны покинуть Сирию.

«По сути, ничего не изменилось. Президент Трамп не обозначил никаких временных рамок для вывода американских военных из Сирии, — заявил генерал Пентагона. — И это очень эффективно».

Маккензи подчеркнул, что американские военные будут оставаться в стране до тех пор, как не будет побеждена террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Другие же государства, о которых упоминал Трамп, объявляя о выводе войск из Сирии, «должны проявлять такой же интерес по Сирии, как мы», заявил генерал.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить