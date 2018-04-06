Пятница. Что на десерт недели?

Северный поток-2.

В конце месяца Меркель посетит США и вопрос СП-2 будет обсуждаться. США напомнят Германии, что препятствование строительству СП-2 закреплено в США в виде закона и что к европейским компаниям, которые рискнут поучаствовать в проекте, будут применены санкции Минфина США. Важно также, что Рада призвала мировое общество не помогать строительству газопровода «Северный поток-2». Это договорная соединение с США и дает США дополнительные аргументы для Европы и информационный фон, информирует svodka.net.

США намерены в рамках военной помощи передать Украине вооружение для защиты от снайперов. США работают над предоставлением Украине так называемого снайперского пакета.

— Верховная Рада приняла отличный закон “О дипломатической службе”.

— Все много говорят об историческом Законе о нацбезопасности, который приближает Украину к НАТО и ЕС. Но Закон принят только в первом чтении и радоваться пока рано. (Хотя персональные итоги голосования красноречивы).

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