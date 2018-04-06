Что на десерт недели? Утренние новости Олега Пономаря
Пятница. Что на десерт недели?
Северный поток-2.
В конце месяца Меркель посетит США и вопрос СП-2 будет обсуждаться.
США напомнят Германии, что препятствование строительству СП-2
закреплено в США в виде закона и что к европейским компаниям,
которые рискнут поучаствовать в проекте, будут применены санкции
Минфина США. Важно также, что Рада призвала мировое общество не
помогать строительству газопровода «Северный поток-2». Это
договорная соединение с США и дает США дополнительные аргументы для
Европы и информационный фон, информирует svodka.net.
США намерены в рамках военной помощи передать Украине вооружение
для защиты от снайперов. США работают над предоставлением Украине
так называемого снайперского пакета.
— Верховная Рада приняла отличный закон “О дипломатической
службе”.
— Все много говорят об историческом Законе о нацбезопасности,
который приближает Украину к НАТО и ЕС. Но Закон принят только в
первом чтении и радоваться пока рано. (Хотя персональные итоги
голосования красноречивы).
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