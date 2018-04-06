|Лупили из 120-го калибра: Как прошли еще сутки "перемирия"
|06.04.2018 07:27
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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие» совершив 27 обстрелов позиций украинских защитников.
Об этом сообщается в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 5 апреля, информирует svodka.net.
В частности на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, соперник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления близко Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по оборонцях Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – в районе Новозвановки.
На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов враг вел огонь по оборонцях Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие враг применил по защитникам Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления близко Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и Шахты «Бутовка», из крупнокалиберных пулеметов – Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия – Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.
Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.
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