За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие» совершив 27 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщается в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 5 апреля, информирует svodka.net.

В частности на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, соперник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления близко Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по оборонцях Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – в районе Новозвановки.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов враг вел огонь по оборонцях Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие враг применил по защитникам Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления близко Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и Шахты «Бутовка», из крупнокалиберных пулеметов – Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия – Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.

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