Она делает этот шаг в ответ на решение Венесуэлы выслать канадского поверенного Крэйб Ковалика

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд, пишет Daily Sabah.

"Послу Венесуэлы в Канаде, который и так был отозван в знак протеста против введения Канадой санкций против вовлеченных в коррупции и серьезных нарушений прав человека венесуэльских чиновников, больше в Канаде не рады. Я также объявляю временного поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата" , - сказала Фриланд.

Она пояснила, что делает этот шаг в ответ на решение Венесуэлы выслать канадского поверенного Крэйб Ковалика.

"Этот шаг очень характерен для режима Мадуро, который последовательно подрывает все попытки восстановить демократию и помочь народу Венесуэлы" , - отметила глава МИД Канады.

Фриланд отметила, что канадцы не собираются созерцать молча за "похищением властью Венесуэлы у своего народа базовых демократических прав и прав человека, и лишением их доступа к гуманитарной помощи" .

"Мы будем продолжать вместе с нашими региональными партнерами склонять антидемократический режим Мадуро к восстановлению прав венесуэльцев" , - подытожила она.

Вчера председатель Национального конституционного собрания Венесуэлы делся Родригес объявила о решении выслать из страны посла Бразилии Руй Перейра и канадского поверенного Крэйб Ковалика. Она обвинила Канаду во вмешательстве в дела между Венесуэлой и Бразилией.