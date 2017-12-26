|Канада объявила венесуэльского дипломата персоной нон грата
|26.12.2017 08:59
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Она делает этот шаг в ответ на решение Венесуэлы выслать канадского поверенного Крэйб КоваликаКанада объявила персонами нон-грата посла и поверенного в делах Венесуэлы в стране.
Фото: ukrinform.com
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд, пишет Daily Sabah.
"Послу Венесуэлы в Канаде, который и так был отозван в знак протеста против введения Канадой санкций против вовлеченных в коррупции и серьезных нарушений прав человека венесуэльских чиновников, больше в Канаде не рады. Я также объявляю временного поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата" , - сказала Фриланд.
Она пояснила, что делает этот шаг в ответ на решение Венесуэлы выслать канадского поверенного Крэйб Ковалика.
"Этот шаг очень характерен для режима Мадуро, который последовательно подрывает все попытки восстановить демократию и помочь народу Венесуэлы" , - отметила глава МИД Канады.
Фриланд отметила, что канадцы не собираются созерцать молча за "похищением властью Венесуэлы у своего народа базовых демократических прав и прав человека, и лишением их доступа к гуманитарной помощи" .
"Мы будем продолжать вместе с нашими региональными партнерами склонять антидемократический режим Мадуро к восстановлению прав венесуэльцев" , - подытожила она.
Вчера председатель Национального конституционного собрания Венесуэлы делся Родригес объявила о решении выслать из страны посла Бразилии Руй Перейра и канадского поверенного Крэйб Ковалика. Она обвинила Канаду во вмешательстве в дела между Венесуэлой и Бразилией.
Напомним, президент Венесуэлы, Николас Мадуро назвал главу Соединенных Штатов Америки "новым Гитлером" в международной политике.