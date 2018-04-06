В 2017 году Европейскому союзу удалось практически полностью компенсировать потери от российских контрсанкций, заверила заместитель главы Европейской комиссии Илзе Йохансоне. ЕС ввел первые санкции против РФ в июле 2014 года Фото: EPA По ее данным, ограничительные меры Брюсселя против Москвы в 2016 году стоили ЕС сокращения ВВП на 0,1%, а в 2017 показатель был вообще нейтральным (0%).При этом в прошлом году ЕС удалось практически полностью компенсировать потери от российских контрсанкций – экспорт европейских аграрных товаров и продуктов питания в РФ увеличился на 16%. Хотя в случае с сырами, фруктами, курятиной и сухим молоком общий объем продаж европейских производителей в РФ до сих пор ниже показателя 2013 года.Йохансоне признала, что влияние секторальных санкций ЕС на экономику России является ограниченным, поскольку для нее основополагающими являются мировые цены на нефть.В 2017 году, уточнила замгенсека Еврокомиссии, после двухлетней рецессии российская экономика возобновила рост – на 1,5% по сравнению с 2016-м. Это стало возможным благодаря подорожанию нефти и стабилизации мировой экономической ситуации.Сейчас РФ имеет ограниченный доступ к международным финансовым рынкам и новейшим энергетическим технологиям. Также Кремль не занимается реформами и развитием экономики, резюмировала Йохансоне.Санкции против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ впервые ввели 31 июля 2014 года – после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины. Меры часто расширялись и ужесточались.Россия c августа 2014 года отказалась ввозить продукты из стран, которые участвуют в санкционном давлении. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что как можно дольше будет оттягивать отмену российского эмбарго. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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