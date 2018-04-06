Американский сенатор Роберт Портман, во время визита в Украину, пообещал, что в дополнение к "Джавелинам" США предоставят ВСУ снайперские комплексы.

Об этом сообщает Голос Америки.

Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что Соединенные Штаты на стороне Украины.

"Администрация США считает, что нужно поддерживать разговор с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи.

Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу.

Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой", - заявил сенатор.

"Что бы там ни говорили отдельные медиа, власть Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта власть, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - добавил Портман.

Он отметил, что, кроме "Джавелин", вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее только, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии", - сказал Портман.

"Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных.

Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", - подчеркнул он.

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