|Кроме "Джавелинов" США предоставят ВСУ снайперские комплексы
|06.04.2018 07:32
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Американский сенатор Роберт Портман, во время визита в Украину, пообещал, что в дополнение к "Джавелинам" США предоставят ВСУ снайперские комплексы.
Об этом сообщает Голос Америки.
Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что Соединенные Штаты на стороне Украины.
"Администрация США считает, что нужно поддерживать разговор с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи.
Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу.
Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой", - заявил сенатор.
"Что бы там ни говорили отдельные медиа, власть Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта власть, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - добавил Портман.
Он отметил, что, кроме "Джавелин", вскоре Украина получит и снайперские комплексы.
"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее только, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии", - сказал Портман.
"Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных.
Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", - подчеркнул он.