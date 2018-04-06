За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 27 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий ВСУ не пострадал. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают срывать “пасхальное перемирие” установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки сепаратисты провели 27 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.

“В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, соперник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления близко Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — в районе Новозвановка. На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов враг вел огонь по защитникам Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие враг применил по защитниках Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши укрепления близко Новотроицкого, Верхнеторецком, Авдеевки, Павлополь и Шахты „Бутовка“, из крупнокалиберных пулеметов — Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия — Каменки, Новомихайловка, Талаковка и Березовой”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В результате вражеского огня ни один военнослужащий ВСУ не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими военными.

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