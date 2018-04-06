Об этом идет речь в блоге доктора исторических наук Юрия Фельштинского. По его словам, президент США Дональд Трамп «стал пассивным заложником игры Путина».

Если глава РФ Владимир Путин получит от США сигнал о том, что они не собираются рисковать, защищая Европу, то Москва может вторгнуться в страны Балтии.Написал доктор исторических наук Юрий Фельштинский, информирует svodka.net.

«А он (Путин, — Ред.) свою игру только начинает, и ходов у него много на пути эскалации ситуации: в Сирии, в Северной Корее, в континентальной Европе, в Великобритании (через постоянную травлю врагов) и даже в США, если иметь в виду его последнюю речь о военном могуществе России и о ядерном шантаже», — написал историк.

«Если в ответ на эту речь он услышит из США сигналы, говорящие о том, что Америка не намерена рисковать, защищая Европу, Москва, непременно, вторгнется не только в Украину и Молдову, где уже созданы военные плацдармы для наступления.

Не только формально аннексирует Беларусь, но и двинется в страны Балтии под предлогом защиты там русскоговорящего населения от местных «националистов», — уверен Фельштинский.

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