Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сравнил поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2" с соглашением европейских стран с Адольфом Гителром в 1938 году. Айдер Муждабаев: Русский медведь установит свои порядки, а потом начнет жрать ваших детей Фото: Айдер Муждабаев / Facebook "Северный поток – 2" – это Мюнхен-1938. Тогда от страха, сейчас от жадности. И для вас, немцы, и для вас, финны, и для всех остальных, кто «не впускает в себя» нашу войну, это тоже закончится – большой и кровавой. Кормите русского медведя, он к вам непременно придет. Да уже приходит. Он вам установит свои порядки, а потом начнет жрать ваших детей. Так обязательно будет, если вам плевать на крымскотатарских, украинских, сирийских", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1880419698658563 Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы.Правительство ФРГ рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток – 2".Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это решение.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.Верховная Рада Украины 5 апреля приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток – 2" и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира". Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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