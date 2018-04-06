Сегодня евромайдановец Иван Бубенчик посетил Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, где ему сообщили об изменении обвинения.

Соответствующую информацию предоставила ему заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская в присутствии адвокатов, передает со ссылкой на .

С Бубенчика сняли обвинения в умышленном убийстве "беркутовцев" на Майдане Независимости во время протестов 2014 года. Теперь в его деле остается обвинения в покушении на жизнь правоохранителей и незаконном обращение с оружием.

Кроме того, в Департаменте сообщили, что отныне официальные комментарии в уголовном производстве против Бубенчика могут предоставляться только с письменного разрешения следователя или прокурора.

Ивана Бубенчика задержали 3 марта на таможне украинской-польской границы "Шегини". Задержание прошло на основании подозрения об умышленных убийствах и ранениях правоохранителей.

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