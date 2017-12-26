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Экс-сотрудник ЦРУ разработал приложение для защиты смартфонов от шпионажа (фото)
26.12.2017 09:04
Экс-сотрудник ЦРУ разработал приложение для защиты смартфонов от шпионажа (фото) Программа рассчитана на недорогие устройства под управлением Android

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал известен в 2013 году, когда поведал миру о слежке со стороны американских спецслужб. Теперь он вместе с Фондом свободы прессы выпустил мобильное приложение для защиты от шпионажа под названием Haven: Keep Watch. Программа рассчитана на недорогие устройства под управлением Android и, как утверждается, позволяет узнать, не следят ли за вами рептилоиды со своих чёрных вертолётов.

 Программа использует камеры и микрофоны смартфона, а также датчик освещённости и акселерометр для того, чтобы мониторить, что происходит в помещении во время вашего отсутствия. Система будет делать фотографии, записывать звук и всячески отслеживать происходящее. При этом данные передаются по сети на основное устройство, а канал связи имеет сквозное шифрование. Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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