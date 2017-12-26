|Экс-сотрудник ЦРУ разработал приложение для защиты смартфонов от шпионажа (фото)
|26.12.2017 09:04
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Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США
Эдвард Сноуден стал известен в 2013 году, когда поведал миру о
слежке со стороны американских спецслужб. Теперь он вместе с Фондом
свободы прессы выпустил мобильное приложение для защиты от шпионажа
под названием Haven: Keep Watch. Программа рассчитана на недорогие
устройства под управлением Android и, как утверждается, позволяет
узнать,
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