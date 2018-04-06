Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев считает, что на данный момент на международной арене Россия выглядит жалко, а Украина, напротив, находится в выигрышном положении.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, информирует svodka.net.

«Ну что я могу сказать, жалко мы смотримся, очень жалко. Эти четыре года жалко смотрелась Украина и мы в телевизионных эфирах немножко подсмеивались над украинцами… А сейчас вот я вижу, как жалко смотримся мы. После этой Олимпиады (Олимпиада-2018, прим. «Апострофа») мы стали смотреться исключительно жалко. Дело Скрипаля и то, что сейчас происходит абсолютно жалкая российская позиция. Я считаю, что Украина сейчас действует правильно, она перехватила инициативу. За ними (украинцами, — прим. «Апострофа») сейчас стоит весь мир. Весь мир говорит, что это (Украина, — прим. «Апострофа») наш приоритет», — заявил он в эфире пропагандистского российского канала Россия-1.

Кроме того, по словам либерала(!), для того, чтобы изменить ситуацию и перехватить инициативу у Украины, нужно применить силу.

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«Да примените силу по отношению к тем, кто издевается над страной. Не ставьте себя в такое жалкое положение, унылое положение», — советует Исаев.

Он также уверен, что силовой вариант вполне реален, ведь «Россия готова к войне, всегда готова».

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