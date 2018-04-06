Военная политика США в отношении борьбы с боевиками "Исламского государства" остается неизменной после состоявшихся на этой неделе обсуждений с президентом Дональдом Трампом, и сроки вывода войск не назначены. Об этом сообщили в Пентагон, передает со ссылкой на Голос Америки.

На этой неделе Трамп согласился еще на некоторое время оставить американские войска в Сирии, чтобы одержать победу над "Исламским государством", однако он хочет вывести их относительно скоро, заявил высокопоставленный представитель администрации.

Трамп дал понять, что хочет вывести американские войска из Сирии, в одном из выступлений на прошлой неделе. По словам администрации, он настаивал на скором выводе войск в ходе бесед с помощниками по национальной безопасности.

"Мы всегда считали, что, когда достигнем момента законченности в борьбе с ИГИЛ в Сирии, мы скорректируем свое присутствие там, так что в этом смысле ничего на самом деле не изменилось", – отмечает директор Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Морской пехоты Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, Трамп не поставил перед вооруженными силами никаких конкретных сроков.

"Перед нами не поставили конкретных сроков, и это очень эффективный подход… Президент поступил очень мудро, не поставив конкретных сроков", – сказал Маккензи.

США осуществляют в Сирии авиаудары. Также в стране находятся 2 тысячи военнослужащих, в том числе силы специального назначения.

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