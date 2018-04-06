Представители власти Дании, вероятнее только, присоединятся к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России,

Дания готова присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 в России, информирует svodka.net.

Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на DR Nyheder.

Представитель МИД Дании Майкл Аастрап Дженсен заявил, что члены королевской семьи и другие государственные чиновники присоединяться к Великобритании и Исландии и не поедут на матчи мирового первенства, проводимые в России.

«Официальным лицам Дании будет сложно отправиться в Россию на этот праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть матчи ЧМ-2018 по телевизору», – цитирует издание дипломата.

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Ранее сообщалось, что бойкотировать ЧМ-2018 намерены правительства семи стран.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 состоится в России с 15 июня по 14 июля.

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