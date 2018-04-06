Лондон убежден, что российская база в Шиханах Саратовской области РФ в прошлом десятилетии использовалась для испытаний, чтобы определить, будет ли "Новичок" эффективен в нападениях за рубежом, пишет The Times. Британия рассказала союзникам о базе, где якобы тестировали "Новичок", пишет газета Фото: ЕРА В ходе брифинга представители Соединенного Королевства заявили, что Шиханы являются аналогом британского Портон-Даун, где расположена Лаборатория оборонной науки и техники. Лондон убежден, что российская база в прошлом десятилетии использовалась для испытаний, чтобы определить, будет ли "Новичок" эффективен в нападениях за рубежом.Издание отмечает, что запасы газа, обнаруженные в Шиханах, были намного меньше, чем нужно для боевого оружия. Это привело специалистов к выводу, что россияне предполагали использовать "Новичок" для целенаправленных убийств.Бывший командующий британским химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком и батальоном быстрого реагирования НАТО Хэмиш де Бреттон Гордон, присутствовавший на спецбрифинге, назвал приведенные факты убедительными, пишет газета. По его словам, никаких доказательств утверждения, что "Новичок" могли доставить из других стран бывшего Советского Союза, таких как Украина или Узбекистан, нет.3 апреля директор Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что они не смогли определить, где было создано вещество, которым отравили Скрипаля. Эйткенхед сообщил, что все данные лаборатория передаст британскому правительству.Как отметил глава научного центра, для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.5 апреля The Times сообщила, что британские спецслужбы определили местонахождение "секретной российской лаборатории", где произвели "Новичок".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.В этот же день гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджу заявил, что эксперты организации намерены на следующей неделе предоставить результаты технической оценки инцидента с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что новичок для скрипаля где Теги: мир