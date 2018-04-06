В Украине в пятницу из-за весеннего половодья вероятно затопление объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. 6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях", - сообщили спасатели.

По данным ведомства, 6-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья:

6 апреля в отметок 170-180 см над нулем поста;

7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Напомним, из-за весеннего половодья в Харьковской области размыло железнодорожные пути.

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