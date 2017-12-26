|Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,98 млрд кубов
|26.12.2017 09:05
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Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 декабря уменьшился до 14,989 млрд куб. м, передает со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 53,00 млн куб. м газа.
При этом в данных по 24 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 21,24 млн куб. м, из Венгрии - 4,89 млн куб. м, из Польши - 5,17 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 48%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, украинцы уменьшили потребление газа за 11 месяцев почти на 5%.
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