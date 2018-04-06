По итогам января-марта 2018 Украина экспортировала 1,92 тыс. Тонн сыра на сумму $7,23 млн.

Об этом сообщает ДФС, информирует svodka.net.

Импорт сыров за указанный период составил 2,83 тыс. Тонн, что в денежном выражении составляет $14,4 млн.

Экспорт сливочного масла в январе-марте составил 9,07 тыс. Тонн на сумму $38,7. По 2018 Украина закупила 297 тонн этого продукта ($1,82 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-марте 2018 составляет 7,72 тыс. Тонн. За указанный период было импортировано этого продуть на $13,12 млн.

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