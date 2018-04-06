



Фігура Насті Каменських, схоже, ніколи не перестане викликати суперечок серед її шанувальників, незважаючи на те, що зірка добряче схудла за останній рік.



Днями співачка замість того, щоб мити вдома вікна та пекти паски, вирушила на відпочинок до моря, втім, так і не розповіла, куди саме. У своєму Інстаграмі Каменських поділилась фото, на якому позує у рожевій атласній піжамі та масці для сну, демонструючи животик.



Шанувальники одразу розділились на два табори: одні впевнені, що зірка виглядає неймовірно, а інші запитують, де ж прес і радять Насті худнути.



Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 4 Кві 2018 р. о 9:50 PDT

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