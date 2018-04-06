В Украине новые монеты номиналом 1 и 2 появятся в кассах банков 27 апреля.

начал подготовку украинской банковской системы к введению в обращение новых монет. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 грн. Кроме того, запланировано совещание чиновников с финансистами. Будут обсуждаться ключевые аспекты монетной кампании,передает со ссылкой на .

Если ничего не изменится, то новые монеты номиналом 1 и 2 грн появятся уже 27 апреля. Ими заменят аналогичные банкноты, чтобы удешевить для Нацбанка обслуживания денежного оборота. Ведь железные монеты изнашиваются гораздо дольше бумажных денег.

В 2019-2020 годах планирует ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 грн. Новые деньги презентовали еще 14 марта.

сообщил о решении с 1 июля 2018 года прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 коп.

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