Китайская корпорация Xiaomi выпускает отличные во всех отношениях смартфоны, пускай многие люди и относятся к этому производителю с недоверием. Если им нравится переплачивать за бренд, вроде Samsung или LG, то это их выбор. Пользователи уже давно привыкли, что компания Xiaomi всегда исполняет желания обладателей ее фирменных мобильных устройств, однако иногда она внедряет довольно сомнительные новшества, объяснить которые просто невозможно.

На днях стало известно о том, что политика безопасности компании Xiaomi обновилась. Теперь в ней сказано о том, что при разблокировке загрузчика на любом фирменном телефоне, работающем на MIUI 9, произойдет автоматический сброс к заводским настройкам, при котором все данные с мобильного устройства будут безвозвратно удалены. Некоторые недоверчивые пользователи уже проверили эту информацию на деле, на собственном опыте убедившись в том, что такая «особенность» теперь действительно имеется.

Ранее ничего подобного не происходило, то есть разблокировать загрузчик при помощи официального способа можно было без затрагивания личных данных. Зачем Xiaomi усложнила владельцам фирменных смартфонов жизнь – вопрос открытый, ответа на который пока что нет. Теперь, если обладатель мобильного устройства под данным брендом хочет разблокировать загрузчик, например, для установки другой прошивки или какого-то мода, ему придется лишиться всех данных на телефоне.

Чтобы сохранить хотя какую-то информацию, перед процедурой разблокировки загрузчика нужно обязательно делать бэкап данных, используя сервисы Mi Cloud, Google Drive или же сделать его с помощью компьютера. В противном случае все данные будут удалены и восстановить их уже не получится. Всем пользователям, которые в будущем хотят разблокировать загрузчик для расширения функциональных возможностей своего смартфона Xiaomi, следует сделать это сразу после покупки, чтобы потом не пришлось испытывать большие неудобства.

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