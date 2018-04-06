К Пасхе выпустят христианскую и католическую версии iPhone X. Об этом сообщает со ссылкой на сайт производителя смартфонов премиум класса Caviar.

Устройства получили названия Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже.

Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска. Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века "Спас нерукотворный".



Стоимость смартфонов Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский составляет около 4700 долларов.

Как сообщал компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновлен, и третий - с некоторыми ключевыми функциями флагманского телефона, но более дешевым.

Напомним, компания Google планирует выпустить недорогой смартфон умышленно для рынков, которые остро реагируют на колебания цен. Флагманский дешевый смартфон Pixel может попасть на рынок в июле-августе этого года.

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