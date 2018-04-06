|К Пасхе выпустят христианскую версию iPhone X
|06.04.2018 08:13
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К Пасхе выпустят христианскую и католическую версии iPhone X. Об этом сообщает со ссылкой на сайт производителя смартфонов премиум класса Caviar.
Устройства получили названия Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже.
Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с
портретом Папы Римского Франциска. Православная версия пасхального
iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы
XII века "Спас нерукотворный".
Как сообщал компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего
года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из
выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но
обновлен, и третий - с некоторыми ключевыми функциями флагманского
телефона, но более дешевым.