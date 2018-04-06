Спасатели предупредили о высоком уровне лавинной опасности в Карпатах 6 апреля
06.04.2018 08:15
В горах высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей
сохраняется лавинная опасность третьего уровня, отметили в
Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах могут сойти
лавины Фото: EPA "6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и
Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинна
опасность", – сказано в сообщении.Согласно данным ГСЧС, в горах
ожидается опасность третьего уровня.