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Спасатели предупредили о высоком уровне лавинной опасности в Карпатах 6 апреля
06.04.2018 08:15
В горах высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность третьего уровня, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах могут сойти лавины  Фото: EPA "6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинна опасность", – сказано в сообщении.Согласно данным ГСЧС, в горах ожидается опасность третьего уровня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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