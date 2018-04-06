Кличко: Если капремонт дороги сделан некачественно, подрядчики устраняют недостатки за свой счет

Если в течение пяти лет после капитального ремонта дороги в столице на ней появляются трещины или ямы, подрядчики повторно проводят работы и устраняют недостатки за свой счет. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданию «Факты».

«С 2015 года на такой гарантийный ремонт компании-подрядчики потратили более 30000000 гривен. Например, они исправляли недостатки на таких объектах как проспект Бажана, Броварской, Правды, улицах Амурская, Тимошенко, Овруцкая, Вышгородская, Народная », - заявил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил что многие дороги столицы нуждаются в ремонте. «Киевавтодор» завершил обследование объектов, которые отремонтируют в этом году. И уже сформирован график, по которому будут выполнять основные работы.

«В столице есть значительная часть дорог, где не делали ремонт более 40 лет. Ни капитальный, ни частичный, - отметил Виталий Кличко. - Сейчас, кроме капитальных ремонтов, во многих районах проводят частичный ремонт с помощью так называемого холодного асфальта а также рециклинга - переработки старого асфальта. Но хочу заверить, что доля так называемого ямочного ремонта в Киеве становится меньше на 20 процентов ежегодно. А относительно капитального ремонта, то в 2016 было отремонтировано 44 объекта, а в прошлом - 93 ».

Также мэр столицы рассказал об объектах, которые планируют капитально отремонтировать в этом году. Прежде только это будут дороги, состояние которых вызывает больше только нареканий у киевлян. Это, в частности, улица Елены Телиги, бульвар Вернадсього, путепровод на пересечении проспекта Комарова с бульваром Вацлава Гавела, транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры. А также - улица Алма-Атинская, где по словам Виталия Кличко капитальный ремонт последний раз делали в 1959 году.